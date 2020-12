Auriemma (giornalista): “Mertens e Osimhen? Due Re Magi che portano doni”

Il giornalista Raffaele Auriemma ha analizzato in un articolo pubblicato su TuttoSport in merito alla questione infortuni in casa Napoli: “Come se fossero due Re Magi che porteranno un dono importante al Napoli: il gol smarrito. L’attesa è febbrile per il rientro in squadra di Victor Osimhen e di Dries Mertens, anche se sembra improbabile che possano rivedersi a Castelvolturno già martedì alla ripresa del campionato”.

“Meglio che proseguano il percorso di recupero intrapreso presso la clinica “Move to Cure” di Anversa, per poi riaggregarsi ai compagni di squadra il 4 gennaio, con l’obiettivo di rivederli schierati in Coppa Italia contro l’Empoli (il 13 gennaio), oppure con la Fiorentina in campionato (il 17 gennaio). Al massimo per finale di Supercoppa italiana contro la Juventus il 20 gennaio. Questo il cronoprogramma per mettere fine al periodo-no”.