Ass. Borriello: “Era un nostro sogno, la scritta Napoli nel suo stadio”

Lo stadio “Maradona” avrà a breve un tocco cromatico in più, per la prima partita del 2021 contro lo Spezia in programma il 6 gennaio: 1400 sediolini, che saranno riposizionati nell’anello superiore del settore distinti, comporranno la scritta Napoli, bianca e grigia su un fondo azzurro. I lavori, affidati alla stessa ditta che si è occupata dei sediolini durante le Universiadi, dovrebbero durare 15 giorni. 15000 euro, un omaggio del Comune nello stadio intitolato a Maradona. «Era un nostro sogno, la scritta Napoli nello stadio della città intitolato a Maradona. Si comincia già a vedere qualcosa, sarà tutto pronto per la partita con lo Spezia», ha spiegato l’assessore comunale allo sport Ciro Borriello che ha parlato degli altri lavori in programma allo stadio. «Inoltre abbiamo terminato i lavori dei bagni e a giugno, subito dopo la fine del campionato, cominceremo quelli alla copertura che riguarderanno la verifica dei bulloni di acciaio e la sostituzione dei cupolini, e quelli che riguarderanno un corridoio nella zona spogliatoi».