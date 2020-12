Vives (ex giocatore): “Non mi spiego l’involuzione di un azzurro”

Giuseppe Vives, ex Torino e Lecce, ha parlato a Radio Sportiva: “Napoli? Gattuso ha ragione, la squadra è arrivata senza benzina e con tante assenze, ma non deve essere un alibi. Fabian Ruiz ha avuto un’involuzione che non so spiegarmi; forse sta faticando nel centrocampo a due perché ha qualità da mezzala, ma l’allenatore deve cercare il meglio per la squadra. Torino? Piange il cuore vedere questa classifica, per la qualità della rosa non può essere ultimo. Giampaolo? C’è ancora alchimia con la squadra. Non è una situazione bella, serve al più presto un risultato positivo per invertire la rotta”. Fonte: TuttoMercatoWeb.com