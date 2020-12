Prossimo step a Cagliari: non è detto che ci sia Koulibaly

Il prossimo appuntamento con il campo è in quel di Cagliari. Il Napoli è atteso, alla ripresa, dalla trasferta in terra di Sardegna. Il tecnico Gattuso dovrebbe poter contare sul messicano Lozano, autore di un recupero lampo, visto il suo utilizzo, seppur parziale, nella gara contro il Torino dopo il trauma contusivo rimediato all’ Olimpico. Restano invece i dubbi rispetto al recupero di Kalidou Koulibaly. Sky Sport ribadisce la possibilità che il difensore senegalese potrebbe non essere della partita del 3 gennaio. Occorre soprattutto evitare rischi, sarà prudente, dunque, l’atteggiamento dello staff azzurro che teme per il numero 26. Possibile, quindi, il rientro di Koulibaly per la gara successiva.