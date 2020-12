Obiettivo Napoli – Il record tutto personale di Jeremie Boga

E’ stato a lungo un obiettivo del Napoli. E non solo. Jeremie Boga ha gli occhi addosso di un bel po’ di big del calcio. Quest’anno ha deciso di continuare la sua avventura al Sassuolo, ma non è detto che l’asta non si riapra la prossima estate. Sicuramente la squadra di De Laurentiis, se così dovesse essere, proverà a dire la sua per portare l’esterno all’ ombra del Vesuvio. Al momento oltre ai gol, gli assist e le scorribande sulla fascia, c’è una statistica molto particolare che lo riguarda e che ha comunque un suo valore. L’esterno franco-ivoriano non è stato mai ammonito in carriera. Ben 225 partite ufficiali e neanche un cartellino giallo o rosso dagli arbitri nelle sue avventure con Chelsea, Granada, Rennes, Birmingham e, appunto, Sassuolo.

Fonte: calciomercato.com