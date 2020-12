Novità “stilistica” al Maradona: scritta Napoli nei distinti

Ha cambiato nome da poco il vecchio San Paolo. Ora è lo Stadio Diego Armando Maradona, non poteva essere altrimenti. Ci sarà anche un altro cambiamento però. Certo, molto meno “storico” e riguarderà il settore distinti. Come si legge sull’ edizione on line del quotidiano La Repubblica, all’ interno del catino di Fuorigrotta si sta lavorando al riposizionamento di 1400 sediolini che, disposti in maniera, diversa, formeranno una scritta bianca “Napoli” sopra un fondo azzurro. Tale lavoro dovrebbe durare 15 giorni: il Comune ha affidato i lavori alla stessa ditta che si è occupata della sostituzione dei sediolini in occasione delle Universiadi. Intanto la commissione comunale studierà anche il da farsi per la realizzazione della statua di Diego Armando Maradona all’esterno dello stadio di Fuorigrotta.