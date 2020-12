Napoli: C’è un acquisto che da un anno non ha mai inciso

C’erano altre prospettive attorno al nome di Stanislav Lobotka. Il Napoli lo seguiva da anni, aveva pensato a lui per sostituire Jorginho, lo ha comprato dopo una corte serrata. Ma il regista slovacco ha deluso le aspettative. Un anno dopo, il bilancio è negativo. Venticinque milioni di euro spesi male o semplicemente esagerati come valutazione di mercato. L’ex Celta Vigo quest’anno non è mai stato titolare in campionato. In stagione ha raccolto appena 308′ ed è il terzo calciatore meno impiegato da Gattuso. Non è mai stato protagonista: nella scorsa stagione giocava Demme al suo posto, ora c’è Bakayoko. Per lui poco spazio e prestazioni poco convincenti. Un anno dopo, le incognite e i dubbi sul suo acquisto sono tante. Fonte: TuttoMercatoWeb.com