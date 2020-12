Lozano, aspettando altri rientri: per fortuna che El Chucky c’è!

Quando lo si è visto uscire dal campo con una grossa borsa del ghiaccio all’ altezza della caviglia, è scattato il campanello d’allarme. Perchè, dopo i problemi della passata stagione, ora, Hirving Lozano, per questo Napoli, è diventato imprescindibile. Piano piano El Chucky, ha riacquistato fiducia, forza fisica, solidità nelle gambe ed ha scalato gerarchie: la fascia destra è sua. Dopo il trauma contusivo contro la Lazio, il suo recupero è stato record e si è rivisto in campo, seppur per una manciata di minuti, già contro il Torino. In questo primo scorcio di campionato è, senza dubbio, uno degli azzurri dal rendimento migliore. Il tutto condito dalla realizzazione di 7 gol accompagnati da due assist. Il messicano offre a Gattuso quella profondità che, senza Osimhen, il Napoli non ha. Lozano riesce a dare ampiezza, è uno dei pochi che punta l’avversario, in modo da arrivare sul fondo o aprire la difesa avversaria, riuscendo anche ad essere presente in area per poter finalizzare l’azione. E’ accaduto contro la Sampdoria, quando è subentrato a Politano e anche con il Torino. Qualche guizzo ed un minimo di superiorità numerica sull’ esterno solo quando El Chucky ha fatto il suo ingresso in campo. Aspettando altri rientri, tra i quali Mertens ed Osimhen, è un Lozano ristabilito che può togliere le castagne dal fuco ad un Napoli palesemente in difficoltà. Appuntamento al 3 gennaio a Cagliari.

Gabriella Calabrese