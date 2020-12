L’ex Napoli Cavani decisivo nel 2-2 finale tra Leicester e Manchester United

Il primo match del Boxing Day di Premer League tra Leicester e Manchester United termina 2-2. I Red Devils in vantaggio nel primo tempo grazie alla rete di Rashford, raggiunti poi dalla rete dei Foxes di Barnes. Nella ripresa United nuovamente in vantaggio con Bruno Fernandes grazie ad un pregevole assist dell’ex Napoli Edinson Cavani. Ma a cinque minuti dal termine il Leicester raggiunge il pareggio con il solito Vardy. I padroni di casa restano secondi in classifica, mentre lo United è terzo in attesa delle altre gare.