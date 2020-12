La vicenda Salah continua a tener banco in Inghilterra. L’egiziano è in scadenza di contratto e attraverso un’ intervista rilasciata ad AS ha suscitato qualche perplessità quando ha affermato di essere stato deluso per il non essere stato capitano nell’ ultima gara di Champions contro il Midtjylland e in cui non chiudeva al mercato, anzi lasciava porte aperte a Real Madrid o Barcellona. Il suo contratto con i Reds scade nel 2023. A questo proposito, Jurgen Klopp ha parlato al Guardian: “L’unico motivo per lasciare il Liverpool in questo momento è il meteo. Quale altra ragione potrebbe esserci? Questo è uno dei club più grandi del mondo. Paghiamo bei soldi, abbiamo uno stadio sensazionale con tifosi eccezionali, abbiamo una tifosi in tutto il mondo e il nostro colore è il rosso, il più bello. Non puoi costringere le persone a restare, non l’abbiamo mai fatto. È tutta questione di tempismo, il momento giusto. Apportiamo modifiche e coinvolgiamo giocatori, ma se un giocatore vuole andare non forzeremo per trattenerlo; è solo che non capirei perché qualcuno vorrebbe andare“.