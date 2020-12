Juliano, semplicemente Totonno: buon compleanno capitano!

Antonio Juliano nacque a Napoli il 26 dicembre del 1942, ma i suoi genitori ne dichiararono la nascita il 1 gennaio del 1943. Prima a volte lo si faceva, per ritardare di un anno la chiamata al servizio di leva. Può essere che anche il papà e la mamma dello storico capitano degli azzurri lo fecero per lo stesso motivo. Giocò con la maglia del Napoli per tantissime stagioni Juliano, 394 partite in Serie A con 26 marcature (505 presenze in totale). E’ stato il primo napoletano ad essere convocato nella Nazionale maggiore. Fu lui a portare a Napoli un certo Diego Armando Maradona. Per i tifosi del Napoli ed anche per il papà di chi vi scrive è sempre stato, semplicemente, “Totonno”. Ora il calcio lo guarda da lontano. Il clamore non gli appartiene, detesta la spettacolarizzazione di quanto per lui era naturale: giocare a pallone, prendersi la squadra sulle spalle, esserne il capitano. Mille motivi per ricevere tutti i nostri auguri di buon compleanno, oggi e, perchè no, anche il prossimo primo gennaio.

Gabriella Calabrese