Imminente sfida a due di mercato per il terzino sinistro

Alla ricerca del terzino sinistro. In casa azzurra è una caccia aperta da parecchio. Nonostante le “prove”, l’unico titolare del ruolo resta Mario Rui. Ghoulam, dopo gli infortuni non è mai tornato ad essere lo strepitoso giocatore che era ed Hysaj, sempre ad un passo dall’ andar via, resta comunque un o che a sinistra si adatta, ma che ha nella fascia destra la sua zona di competenza. In questi giorni ed anche in qualche precedente sessione di mercato, si è spesso parlato di un concreto interesse del Napoli per il terzino del Chelsea e della Nazionale, Emerson Palmieri. Sportmediaset ha confermato che a gennaio, per accaparrarsi il difensore, sarà una vera e propria sfida a due tra Napoli ed Inter.