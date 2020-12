Il Pgs a Pochettino riaccende i rumors sul futuro di Icardi

Il cambio tecnico alla guida del Psg potrebbe avere “ripercussioni” su Mauro Icardi. Almeno è ciò che si sussurra in Francia. Oltralpe assicurano che l’ex interista non sia più centrale nel progetto parigino e adesso, con l’avvento di Pochettino, ancor di più. Si sono così riaccesi i rumors sul suo futuro e in particolare sulla Juventus. Senza dimenticare la clausola “anti-Italia” fatta inserire dall’Inter qualche mese fa: in caso di cessione in Italia entro il maggio 2021, il club che lo acquisterà dovrà sborsare 15 milioni in più. Rimane però in piedi la pista del prestito con obbligo di riscatto per Icardi. Al momento non c’è nessuna trattativa in piedi, ma l’argentino è stato in passato nelle idee della Juve. E chissà che non possa esserci anche in futuro…

Fonte: calciomercato.com