Gattuso “a scuola”: il tecnico ha 5 problemi da risolvere

Difficoltà di manovra, poca, se non nulla l’efficacia in zona gol, confusione tattica, nessuna intensità. Il risultato di tutto ciò: un punto nelle ultime tre partite. Dovrà risolvere un bel po’ di problemi, Rino Gattuso alla ripresa. Il Corriere dello Sport, nella sua versione on line ne individua cinque. Si parte dalla mentalità: problemi di personalità, carattere ed approccio che la squadra si trascina da anni e gestione diverse. Poi c’è il ritmo: la velocità ridotta che porta ad un giro palla estenuante che permette agli avversari di chiudersi con la difesa schierata. In questo il rientro di Osimhen può aiutare. Poi il terzo punto riguarda l’assetto tattico perché una squadra così ben assortita deve essere capace di cambiare pelle per avversari, infortuni o condizione. Il quarto problema riguarda il centrocampo che non ha la sua fisionomia: a due penalizza Fabian, ma anche Zielinski, Elmas e Lobotka. Il quinto punto, infine, sui tanti infortuni: servirà recuperare finalmente Osimhen e Mertens, con l’ingresso di Llorente che ha testimoniato le difficoltà nei cambi.