Fabian piace in Spagna: Ecco la richiesta del Napoli

Il centrocampista del Napoli, Fabian Ruiz, piace a molte squadre in giro per l’Europa. Soprattutto in Spagna dove le grandi (Real Madrid, Atletico Madrid e Barcellona) lo seguono particolarmente. Il 4-2-3-1 di Gattuso non sembra valorizzare l’ex Betis, motivo per cui al termine della stagione non è da escludere una cessione del centrocampista spagnolo. Secondo un’indiscrezione del Mundo Deportivo, sarebbero proprio i colchoneros la squadra che potrebbe tentare per prima l’offensiva per Fabian. Il Napoli avrebbe già rifiutato offerte da 70 milioni da Barça e Real, motivo per cui la base d’asta sarebbe di 80 milioni.