Fabian: Ecco quanto aveva offerto l’Atletico Madrid al Napoli

Fabian Ruiz è da tempo nel mirino dell’Atletico Madrid. Secondo quanto riferisce il Mundo Deportivo, il Napoli gli è dietro da tempo per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2023, ma consapevole che – si legge – prima o poi andrà in un club più grande per un contratto più ricco. Il giocatore non ha dato l’ok al prolungamento del contratto e l’Atletico è attento alla situazione e già nell’ultimo mercato ha messo sul tavolo 50mln di euro ricevendo un rifiuto. Il Napoli spera di ottenere di più, contando anche sulla concorrenza. Fonte: TuttoMercatoWeb.com