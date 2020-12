Daily Mirror – A gennaio il Tottenham ci riproverà per Milik

La scorsa estate il Tottenham si interessò alla punta del Napoli, Arek Milik. Il prezzo, come si legge sul Daily Mirror, scoraggiò gli Spurs, ma adesso che la valutazione è calata e contando sulla voglia del giocatore di essere presente agli Europei, l’operazione potrebbe essere fattibile. Magari, già a gennaio…“Arkadiusz Milik è un altro giocatore di cui il Tottenham ha chiesto informazioni quest’estate. In quella occasione la società fu scoraggiata dal prezzo del suo cartellino. L’attaccante del Napoli ha segnato 38 gol in 53 presenze in Serie A, ma attualmente risulta fuori rosa, tanto che non ha giocato un solo minuto in questa stagione. Il presidente della Federcalcio polacca, Zibi Boniek, ha avvertito l’attaccante: per lui non ci sarà la convocazione ad Euro 2020 al fianco di Robert Lewandowski se non giocherà con regolarità nella seconda parte della stagione. Inoltre, il Napoli ha ridotto il prezzo richiesto. Dai 35 milioni di sterline della scorsa estate ai 15 milioni attuali, il che potrebbe invogliare gli Spurs a tornare sulla punta”.