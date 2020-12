Cammaroto(giornalista): “Offerta dall’estero per Elmas. Giuntoli segue con attenzione una pista…”

Il giornalista esperto di calciomercato Emanuele Cammaroto, su NapoliMagazine.com, analizza i movimenti di mercato del Napoli: “Alle porte c’è un mercato che doveva vedere soltanto spettatore il Napoli ma rischia di diventare un momento in cui ci sarà da lavorare su diversi fronti per Giuntoli. In difesa si cerca un esterno sinistro con l’idea del Napoli che sarebbe quella di dare via adesso Ghoulam e poi a giugno anche Rui. Per l’algerino il suo agente Mendes sta cercando una soluzione, Rui invece non è più incedibile e anche se ci fosse l’opportunità di uno scambio verrebbe presa in considerazione. Meret scontento ma se ne riparlerà a giugno.

Capitolo centrali: può uscire uno tra Rrahmani e Maksimovic. L’ex Verona è un mistero, non è mai sceso in campo, pare non abbia assimilato il modulo. Forse lo vedremo in Coppa Italia ma mi arrivano voci persino di un’uscita già a gennaio che sarebbe clamorosa. Il Napoli può tornare su Pezzella, che però ora valuta il rinnovo con la Fiorentina. Con Maksimovic sarà addio in estate ma il Napoli non chiude le porte in questa finestra invernale ad uno scambio con un difensore che possa dare agli azzurri una valida alternativa alla coppia titolare Manolas-Koulibaly.

Ma attenzione perché stavolta il Napoli non farà prigionieri e non ci sarà un Allan bis. A gennaio gireranno pochi soldi e Real e Barcellona hanno le casse vuote ma il Napoli non farà barricate. L’unica a poter affondare il colpo è il PSG con Leonardo che ci aveva già provato ad agosto. Se il dopo Tuchel sarà Pochettino nulla è scontato perché l’ex Tottenham è un estimatore di Ruiz. Lobotka chiede più spazio e c’è da capire se vale quei 25 milioni di investimento: sinora ha giocato troppo poco per dare un giudizio obiettivo.

Dall’estero sono già arrivate due offerte da 20 milioni per Elmas: il macedone promette ma non convince. Un dubbio ci assale: siamo certi che sia il fenomeno di cui si parla?

In attacco chi se ne andrà (gratis ma con il Napoli che risparmierà lo stipendio) di certo è Llorente, che sogna la Juve ma tratta con le milanesi e la Sampdoria.

Telenovela Milik: nei prossimi giorni nuovi contatti con il suo agente, il polacco vuole solo una squadra e vi lascio immaginare quale sia ma Giuntoli sta cercando di convincere Pantak a trovare un compromesso per una cessione già a gennaio.

Voci insistenti su Cutrone: c’è il gradimento di Gattuso ma il Napoli deve cederne intanto due davanti e ad oggi si vuol dare fiducia a Petagna (preso di mira a chilometro zero dai soliti soloni). Cutrone può diventare un’idea last minute ma ad oggi non mi risulta sia un’operazione in corso. Così come il Napoli non sta trattando Gomez, operazione fuori dai parametri azzurri (quasi 33enne e ingaggio oneroso).

Giuntoli segue con attenzione la situazione di Thauvin del Marsiglia, in uscita a parametro zero dal club francese e che ha rifiutato la scorsa settimana gli arabi dell’Al Ain. Ma alla fine potrebbe spuntarla il Siviglia che pare disposto a pagarlo subito 15 milioni. Aspettando il mercato, intanto buon Natale a tutti e sempre forza Napoli”.