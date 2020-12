Burdisso: “Nandez sarebbe perfetto per l’Inter, ma anche per Napoli e Roma!”

Nicolas Burdisso ha appeso le scarpette al chiodo nel 2018, subito dopo ha intrapreso la carriera da direttore sportivo. A TMW parla delle sue aspirazioni in tal senso: “Mi piacerebbe ottenere in questa veste, nei club dove ho militato, i risultati che non ha ottenuto da calciatore. Sono pronto. Coverciano ha completato il mio percorso di formazione. Ho fatto il ds al Boca e poi ho 20 anni di carriera da calciatore che, credo, parlino per me. Voglio portare nel mio prossimo club la stessa professionalità e grinta che mi hanno contraddistinto da calciatore”. Sul leon Nahitan Nandez, perno della mediana cagliaritana. “Non avevo dubbi potesse fare così bene. Quello che mi sta sorprendendo, è la sua capacità di poter fare bene in tantissimi ruoli. Per l’Inter di Conte sarebbe perfetto, ha la stessa grinta del suo allenatore. Anche a Roma e Napoli potrebbe essere molto utile, ma per l’intensità che mette in campo in ogni partita, secondo me, andrebbe benissimo anche in Premier”.