Boxing Day è tradizione: una scatola con il calcio in regalo!

Santo Stefano è il Boxing Day. Una tradizione tutta inglese che va avanti da 160 anni. In Italia, per esempio, giocare a calcio il 26 dicembre, cosa sperimentata qualche anno fa, si rivelò un flop. E giù polemiche. In Premier, invece, si cominciò nel 1860, quando venne disputata la prima partita della storia del calcio in Inghilterra: Hallam FC-Sheffield FC, vinto 0-2 dallo Sheffield. Da allora, ogni anno, il calcio inglese regala un altro motivo per festeggiare ai suoi appassionati nel periodo natalizio.

Oltre ai regali da scartare sotto l’albero, c’è anche il Boxing Day. Perché “boxing”? Deriva dalla parola inglese “box”, che significa scatola: nell’Ottocento esisteva l’usanza di donare regali ai propri dipendenti o a coloro che facessero parte delle classi meno abbienti, proprio nella giornata di Santo Stefano. Ecco perché si dice “giorno della scatola“, per i più bisognosi.

Fonte: gianlucadimarzio.com