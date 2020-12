Zazzaroni (giornalista): “I mali del Napoli sono molto lontani da quelli ai tempi di Ancelotti”

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio CRC durante la trasmissione Il Sogno Nel Cuore: “Il pareggio contro il Torino non lascia soddisfatti, è stata una partita vuota. Secondo tempo agghiacciante: palla sempre indietro… E’ una squadra vuota. Anche il Milan ha fatto le stesse partite del Napoli, ma ha una voglia di risulta che agli azzurri non appartengo. I mali di questa squadra, sul piano di malumori, vuoti di energia e testa non sono molto lontani da quelli che aveva ai tempi di Carlo Ancelotti”.

“Ancelotti si schierò dalla parte di Aurelio De Laurentiis e questa presa di posizione scatenò l’ammutinamento dei giocatori? Ancelotti non si è mai schierato dalle parte della società, queste sono ca**ate: ha fatto ciò che prevedeva il suo contratto da professionista. L’allenatore è un dipendente della società e in quel momento doveva andare in ritiro, come doveva fare anche la squadra stessa. I problemi vanno risolti sempre prima che sia troppo tardi”.