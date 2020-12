Venerato (giornalista): “Dimissioni Gattuso? Notizie di sottoscala”

Il giornalista Ciro Venerato ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione Radio Goal: “Dimissioni di Gattuso? Parliamoci chiaro, queste per me sono notizie di sottoscala giornalistico! Non esiste proprio una cosa del genere, Gennaro Gattuso sta affrontando dei problemi di salute, ma non si dimetterà dal Napoli”.

“Non mi piace nemmeno commentare questo tipo di notizie, che non corrispondono alla realtà delle cose. Non esiste una situazione del genere, questa non è una notizia. Ripeto sono news da sottoscala, non esiste. Le notizie che ho io, attualmente, parlano di altro. Il Napoli ha un accordo per il rinnovo contrattuale di Rino Gattuso, quindi resterà ancora in azzurro. In più io auguro a Gattuso di restare ancora a lungo qui sulla panchina partenopea”.