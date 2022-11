Ulivieri: “Per far giocare Juve-Napoli non bisognava arrivare al Coni. Giusto che sia il campo a parlare”

Il presidente dell’Associazione Italiana Allenatori Renzo Ulivieri parla ai microfoni di Radio Kiss Kiss della sentenza di Juve-Napoli: “Per far giocare la partita fantasma tra Juve e Napoli non bisognava arrivare al terzo grado di giudizio. La cosa più giusta è che sia sempre il campo a parlare, quindi meglio la ripetizione di Juve-Napoli. Ma non si doveva arrivare al Coni, doveva decidere la Federazione, i giudizi del Coni mi garbano sempre poco, ma non mi riferisco alla sentenza”.