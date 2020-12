I mondiali U-20 e U-17 che si dovevano disputare in Thailandia e Perù, sono stati posticipati al 2023, ecco il comunicato della FIFA: “La pandemia di Covid continua a rappresentare una sfida per l’organizzazione di eventi internazioni, con forti restrizioni per i trasferimenti internazionali. La situazione mondiale non fornisce ancora garanzie a un livello necessario a tali eventi”