Tacchinardi (ex giocatore): “CONI? Gli azzurri dovevano andare in bolla”

Intervenuto nella giornata di ieri su ‘TMW Radio’, nel corso della trasmissione ‘Maracanà’, l’ex centrocampista della Juventus Alessio Tacchinardi è tornato sul ricorso vinto al CONI dal Napoli che ha cancellato la vittoria a tavolino della Juventus: “Se la Asl non ti fa partire perché sei così a rischio, nessuno deve andarsene a casa sua ma devi metterti in una bolla. I giocatori del Napoli invece in quella occasione tornarono a casa. In questa vicenda, sinceramente, ha stupito il silenzio delle altre società”. Fonte: TuttoMercatoWeb.com