Serie A – Tanti gli indisponibili: Ecco la top 11 dei giocatori ai box

QUANTI INFORTUNI

Il Covid, direte voi. Giusto, ma non solo. Troppe partite, poca preparazione, vacanze ridotte, campi non idonei, condizioni climatiche al limite, età dei calciatori (gli over 30 stanno facendo la differenza), storia clinica di ciascun atleta e una buona dose di fatalità: sono questi i motivi che determinano guai muscolari e contrattempi. In particolare, i ritmi folli dell’attuale torneo (si pensi alla Nations League e ai gironi di Champions ed Europa League compressi in 1 mese e mezzo) pesano sulle gambe e sulla testa di chi scende in campo. Alla vigilia di una nuova giornata di Serie A ci sono 89 indisponibili, con una formazione da scudetto: Skorupski; Bereszynski, Koulibaly, Chiellini e Spinazzola in difesa; Pasalic, Zaniolo e Arthur in mezzo al campo; Mertens, Ibrahimovic e Sanchez in attacco. Tutti ai box. Fonte: CdS