Pochettino inizia la danza: nel 2021 finisce l’attesa delle panchine

La girandolo l’ha “avviata” Pochettino, ma il 2021 sembra essere destinato ad essere l’anno in cui termina l’attesa delle “grandi panchine”. Insomma ci saranno i ritorni…Allenatori importanti come Massimiliano Allegri: per cui resta “viva” la Premier League con Arsenal e Manchester United e anche l’ipotesi Inter da valutare per la prossima stagione. Pronto al grande ritorno anche Maurizio Sarri: ancora legato alla Juventus, accostato al Napoli, nel corso delle settimane avvicinato anche alla Fiorentina. Come è accaduto anche per Spalletti, anche lui ancora legato all’Inter. I tre tecnici toscano aspettano la chiamata giusta per rimettersi in corsa e potrebbe avvenire nel nuovo anno. In attesa non solo allenatori da top club: Semplici è uno dei nomi che spunta fuori più facilmente quando si pensa ad un possibile esonero, un po’ come Nicola e poi D’Aversa e anche Zenga, Montella, Mazzarri. Tutti a caccia di una chiamata.

Fonte: calciomercato.it