L’ex Napoli Raul Albiol supera Messi in una classifica speciale

l CIES ha stilato una classifica dei calciatori più utilizzati in Liga nell’anno solare 2020 (ad eccezione dei portieri, che generalmente non sono soggetti a turnover). Ed è incredibile il dato che vi stiamo per fornire. Il giocatore più utilizzato quest’anno risponde al nome di Raul Albiol, che supera addirittura la leggenda vivente, Leo Messi. L’ex Napoli è primo con 2952 minuti. Lo segue Messi, appunto, con 2924 minuti. Terzo gradino del podio per Iago Aspas del Celta Vigo con 2908 minuti all’attivo.