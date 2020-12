L’attaccante polacco Arek Milik fuori rosa dal Napoli ha il contratto in scadenza nel 2021, ed è ancora muro contro muro con la società che vuole cederlo e monetizzare dalla sua cessione nel mercato invernale. Sul suo profilo instagram Arek ha scritto un messaggio: “È stato un anno difficile per via del Covid, difficile e per alcuni molto triste. Per questo oggi a Natale vorrei augurare a tutti noi e voi delle feste serene e in famiglia. Buon Natale”.