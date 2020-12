Fabian Ruiz è parte del progetto, ma non è incedibile

Inutile negare le sue difficoltà, così come è inutile negare che da uno come Fabian Ruiz ci si aspetti di più. Ed il Napoli lo fa. Si aspetta che uno dalla classe cristallina come quella dello spagnolo faccia la differenza e alzi l’asticella. Il Napoli lo considera importante per il presente e per il futuro, ma non lo ha inserito nella lista degli incedibili. Lo stop alla trattativa per il rinnovo del contratto fino al 2025 (è in scadenza nel 2023) è un segnale, se dovesse arrivare un’offerta intrigante, dai 50 milioni in su, il club la prenderà in considerazione. Le pretendenti non mancano, oltre a Real Madrid e Barcellona anche Paris Saint-Germain e Atletico Madrid. Quella di De Laurentiis è una bottega cara, ma al prezzo giusto l’ex Betis può fare la valigia.

Fonte: calciomercato.com