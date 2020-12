Eraldo Pecci sullo scudetto: “Napoli, niente è perduto, nonostante Milano!”

Dopo l’avvio di campionato, molti addetti ai lavori avevano annoverato il Napoli tra le pretendenti o quantomeno tra le partecipanti alla corsa al titolo. Oggi, la squadra di Gattuso ha vistosamente rallentato e evidenzia notevoli difficoltà. La coppia milanese che si trova ai primi due posti della classifica, al momento appare inarrivabile. Dice Eraldo Pecci: “Oggi Milano sembra irraggiungibile in classifica. Ma niente è perduto per il Napoli: giocando ogni tre giorni è normale che ci siamo problemi. Mai come quest’anno si possono perdere punti per strada. È un campionato, questo, tutto da giocare. Mi son stupito dalla prestazione del Toro, perché da tempo stava giocando il peggior calcio d’Italia. Il cuore di una squadra è il centrocampo, quindi è chiaro che sia lì il problema degli azzurri. Per me, il centrocampo del Napoli è ottimo, ha tutto, sia quelli che equilibrano, sia chi va in profondità. Chiaramente vorremmo vedere sempre la squadra con i giocatori al top, ma non può essere così. Serve il giocatore che tira giù le maniche e ti corre dietro e serve il giocatore che ti faccia la giocata decisiva. Lo scorso anno c’è stato un periodo in cui gli azzurri sembravano imbattibili, adesso invece sembra non riescano ad affrontare bene le squadre. La Juve, dal canto suo, ha già perso svariate partite, cosa mai capitata. Quello di quest’anno è un campionato anomalo e le distanze non sono così incolmabili. Supercoppa: quest’anno, la Juventus, è squadra che può essere affrontata più facilmente”.