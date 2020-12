E Spadafora ringrazia Gattuso: “Un esempio per tutti”

Ha portato il suo privato in Tv, Rino Gattuso. Lo scopo era quello di lanciare un messaggio. Importante nel mondo delle apparenza per antonomasia, quello del calcio, che è spettacolo allo stato puto. Fisici perfetti, tartarughe, status simbol. «La vita è bella e bisogna affrontarla senza paura, senza nascondersi». Così il tecnico del Napoli nel post di Napoli-Torino. L’allenatore azzurro aveva raccontato alle telecamere di Sky Sport i suoi problemi di salute con l’occhio destro. Tra i tanti complimenti, anche quelli del Ministro dello Sport, Spadafora: «Trovo davvero di grande significato queste parole di Gennaro Gattuso. Un esempio soprattutto per i più giovani a non arrendersi mai davanti alle difficoltà della vita e a superarle anche attraverso lo sport».

