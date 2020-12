Dalma Maradona ringrazia Diego: “Che bello essere del Boca, papà”

Il Boca Juniors vince 2-0 contro il Racing Avellaneda e raggiunge la semifinale di Copa Libertadores, dove se la vedrà con il Santos (River e Palmeiras le altre due semifinaliste). Dalma Maradona, figlia di Diego, ringrazia suo padre per averla ‘fatta del Boca’: “Appesi ai box, ti racconto dei rigori quando sei uscito fuori perché preferivi non vederli, degli abbracci quando abbiamo battuto il Palmeiras in Brasile… chiudo gli occhi e siamo lì… HO GIA’ VINTO! Mi manchi ogni giorno! Non mi serve altro! Grazie per avermi fatto amare questi colori! Che bello essere del Boca! Grazie papà”.