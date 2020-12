Marchetti (giornalista): “Cutrone al Napoli? Ecco cosa mi risulta”

Il giornalista Luca Marchetti ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte, durante la trasmissione Si Gonfia La Rete: “Cutrone al Napoli? Non abbiamo conferme su questa voce che giunge da Firenze, dove parlano dell’ex Milan per sostituire Arkadiusz Milik e Fernando Llorente in rosa. L’attaccante polacco ed il centravanti spagnolo, d’altronde, sono fuori dai progetti da tempo: non serve un’altra punta. Cutrone potrebbe servire solo in caso di lungo stop di Dries Mertens per infortunio: a meno che a Firenze non abbiano notizie in tal senso, non vedo Cutrone nel Napoli”.

Andrea Petagna può andare a Firenze in uno scambio?

“Difficile: non avrebbe molto senso lasciare il Napoli, dove ora ha più spazio, per andare alla Fiorentina. Quando è arrivato dalla SPAL, Petagna sapeva che non sarebbe stato titolare e c’è da dire che qualche occasione la sta avendo. Con tutto il rispetto per Cutrone, inoltre, gli attaccanti del Napoli di oggi sono più forti di lui. Cessioni in vista per gli azzurri? Il club campano tira sempre sul prezzo, sa di avere giocatori forti in rosa e non è facile riuscire a piazzare gli esuberi. Il prossimo sarà un mercato fatto di scambi ed attese, non necessariamente di spese. La strategia di Cristiano Giuntoli ed Aurelio De Laurentiis sarà questa: prima di eventuali acquisti, bisognerà vendere: vale per i terzini e non solo”.