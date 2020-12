Corbo (giornalista): “Tutto gira in favore del Napoli, ma la squadra è in pausa”

Il giornalista Antonio Corbo ha rilasciato alcune dichiarazioni a proposito della prestazione del Napoli contro il Torino che ha chiuso il 2020 azzurro: “In campo Elmas per un infortunio di Demme, già inserito Lozano per l’ininfluente Politano, il Napoli tenta un ribaltone. Elimina il lento Bakayoko, l’inutile Petagna e l’incolore Hysaj. Sulle note di “Arrivano i nostri” ecco Fabiàn Ruiz, Llorente e Mario Rui. Il solo ad agitarsi è Zielinski che indovinerà l’assist della serata. E il Napoli con Insigne salverà così se stesso e forse il bravo Giampaolo, allenatore sempre in bilico perché vuole insegnare calcio e decoro ad un Torino che non è più il vecchio caro grande Toro. Invecchiano anche i miti”.

“La verità emerge subito. “Siamo scarichi” confessa Gattuso, con un occhio che gli raddoppia le figure. Un momentaccio. Anche Insigne fa autocritica. “Due punti persi, dobbiamo fare di più. Cominciando da me”. Dall’espulsione di Milano continua a scusarsi. È il portavoce di un Napoli imperfetto e discontinuo proprio nell’anno senza Juve. Tutto gira in favore del Napoli, ma la squadra è in pausa”.