Chilavert era il portiere goleador, ora si candida alle presidenziali

Chi ha qualche anno in più se lo ricorderà. José Chilavert è diventato famoso, oltre che per le sue doti da portiere, per le sue abilità sui calci piazzati, che l’hanno reso a lungo il portiere più prolifico del mondo (primato poi ceduto a Rogerio Ceni). Era un estremo goleador. Sui calci piazzati veniva marcato come un attaccante. Adesso ha deciso di far gol in altro modo e potrebbe legare il suo nome alla storia del suo paese, il Paraguay per un altro motivo: l’ex portiere, a 55 anni, ha reso noto attraverso Twitter che si candiderà alle elezioni presidenziali del Paraguay nel 2023.