Alvino (giornalista): “Nel 2021 avremo un Napoli ancora protagonista”

Il giornalista Carlo Alvino ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Con un Lorenzo Insigne che è sempre più capitano, ed un Gattuso che speriamo si ristabilisca presto, nel 2021 avremo un Napoli ancora protagonista sia in campionato sia in Europa. Contro il Torino sarebbe stata inaccettabile un’altra sconfitta. Ma per fortuna ci ha pensato Lorenzo Insigne, che ha tirato fuori una perla: un vero regalo di Natale per tutti i tifosi. Non ci possiamo definire soddisfatti di quanto visto in campo. Ma adesso abbiamo la possibilità di resettare completamente per ripartire con nuovi stimoli, con la testa svuotata: è un passaggio obbligatorio per tornare a fare bene come prima”.