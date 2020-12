Agostinelli (allenatore): “Gattuso? Dimentichiamo che gli attori principali sono i giocatori”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto Andrea Agostinelli, allenatore: “Il Napoli è giù e questa sosta gli può servire tantissimo. Se perde la brillantezza basta una squadra un po’ fisica e va in difficoltà. Però invece se le gambe girano bene invece diventa uno schiacciasassi. Rosa lunga ma con pochi giocatori adatti? Il calo potrebbe essere solo fisiologico ma è difficile da dire. Contro la Lazio c’erano comunque degli attaccanti importanti in campo. Io penso che si tratti soltanto di un calo fisico.

Prendersela con Gattuso? Capisco che il calcio è sempre stato così ma il giudizio sull’allenatore non può cambiare da 7 partite vinte rispetto a 3 perse. Ora la squadra è sottotono così come l’allenatore che in questi giorni non ha trovato la quadra. Ma a volte ci dimentichiamo che i veri attori sono i giocatori: l’allenatore più di quello non può fare. Pirlo alla Juventus sembrava in aumento di autostima, ora prende tre gol dalla Fiorentina che non aveva mai vinto. Partite che sulla carta sembrano scontate invece poi le devi giocare per guadagnare la pagnotta. Il Napoli non può permettersi di prendere un solo punto in queste tre partite.

In un campionato ci sono momenti in cui c’è un calo fisico, da prassi. Certamente le grandi squadre lo superano: magari giocando male, magari vincendo 1-0 e rubando la partita. Il Napoli deve avere più tranquillità”. Fonte: TuttoMercatoWeb.com