Adesso Fabian diventa un problema: non alza l’asticella

Il problema maggiore del Napoli sembra essere a centrocampo e quello che appare in difficoltà, più di tutti è senza dubbio Fabian Ruiz. Lo spagnolo sta attraversando un momento complicato, senza dubbio il peggiore da quando indossa la maglia azzurra. Ha smesso di essere il valore aggiunto che dovrebbe e potrebbe essere. Nelle ultime cinque gare di campionato ha giocato una sola volta da titolare, a Roma contro la Lazio, senza brillare. Il problema, nonostante non lo si dica chiaramente, inizia a essere serio: quando Fabian, classe 1996, è in campo il Napoli non gira, gioca sotto ritmo, “non alza l’asticella” tanto per utilizzare una frase celebre di Gattuso. Un momento figlio anche di una incomprensione tattica sulla quale vale la pena riflettere. Il centrocampista fatica a manovrare quando è schierato nei due davanti alla difesa e come sotto punta, dietro all’attaccante centrale, spesso non trova i tempi giusti. La sua qualità non si discute, resta da capire, a questo punto, se sia effettivamente funzionale all’idea di calcio che propone il suo allenatore. Se la risposta è sì deve cambiare registro, perché così serve a poco.

Fonte: calciomercato.com