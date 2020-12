Zazzaroni (giornalista): “Fossi in ADL prenderei il Papu Gomez”

Il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio CRC: “Napoli-Torino? Il secondo tempo è stato irritante, non rischiavano la giocata; menomale che Insigne ha fatto quel gol, perché perdere contro il Torino sarebbe stato imbarazzante. Il Napoli deve, quest’anno, assolutamente arrivare nei quattro, ma per farlo deve darsi una svegliata”.

Eriksen?

“Conte vuole giocatori di corsa, vuole che i calciatori siano rapidi, oltre che fisici. Eriksen non lo è. Lobotka, dal canto suo, non è al livello del danese, non ha migliorato le prestazioni del Napoli, esattamente come Demme, a differenza invece di Politano. Se fossi De Laurentiis andrei a prendere il Papu Gomez. Mi piacerebbe vedere un giocatore così dinamico, così tecnico negli azzurri”.

Fabian Ruiz?

“Credo abbia la testa un po’ altrove e che nel centrocampo a due faccia fatica. Lo metterei dietro la prima punta. Tutti i giocatori hanno i loro problemi e le loro soluzioni, ma non metterei insieme il calo di Bakayoko con quello di Fabian Ruiz; non dipendono l’uno dall’altro. Si spera tornino al più presto Mertens e Osimhen. Il Napoli non ha problemi di attacco, ma difensivi. Non credo che il problema degli azzurri sia dettato dal problema di Gattuso all’occhio; non è assolutamente paragonabile alla leucemia di Mihajlovic”.