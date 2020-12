Zazzaroni (giornalista): “Insigne ha salvato il Napoli da una sconfitta imbarazzante”

Il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio CRC: “Insigne ha salvato il Napoli da una sconfitta imbarazzante. È stata una partita vuota, il Napoli è decisamente superiore al Torino ed il secondo tempo è stato agghiacciante. Bisogna comprendere quali siano i mali degli azzurri sul piano del malumore, con vuoti di energie e di testa. Il match di ieri sera non mi è piaciuto per niente”.

Ammutinamento degli azzurri dello scorso anno?

“Ancelotti non si è mai schierato dalla parte della società, ha fatto ciò che fa un professionista. In quel momento doveva andare in ritiro e doveva andarci anche la squadra”.

La Classifica del 2020?

“La squadra del Napoli, a parte qualche insufficienza sull’esterno sinistro, non è inferiore ad Inter e Milan. Ha una serie di soluzioni offensive che nessuno ha, a centrocampo ci sono Bakayoko e Demme. La squadra attuale è una delle più forti degli ultimi anni, quindi la motivazione delle prestazioni va ricercata altrove. C’è qualcosa che non funziona e non è la stanchezza. Credo ci sia sempre un difetto di personalità; con Sarri la personalità la faceva il gioco, adesso la squadra non è concreta e questo porta a svariati errori di distrazione. Il potenziale per migliorare c’è tutto”.