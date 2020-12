UFFICIALE – Il Psg esonera Tuchel

Clamorosa notizia che viene da Parigi, per quando riguarda la panchina. Il club transalpino ha deciso di esonerare Thomas Tuchel a sei mesi dalla scadenza del contratto, nonostante il successo per 4-0 contro lo Strasburgo. Non sono bastati neanche la finale di Champions League e la Ligue 1 vinta. Si è arrivati a questa scelta per i rapporti non idilliaci con il d.s. Leonardo. Per il futuro si pensa all’ex tecnico di Sassuolo, Milan e Juventus Massimiliano Allegri ma in pole c’è Pochettino ex Tottenham.

La Redazione