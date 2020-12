Pistocchi (giornalista): “Ecco cosa mi risulta sulle possibili dimissioni di Gattuso”

Il giornalista Maurizio Pistocchi ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio CRC durante ala trasmissione Il Sogno nel Cuore: “Sconfitta della Juve contro la Fiorentina? Solo le persone poco intelligenti possono affermare che il ricorso al Coni non abbia influito sul match di ieri sera. A mio avviso la sentenza ha influito tantissimo; la testa, nel calcio, comanda tutto. Dal punto di vista tecnico, questo Napoli l’ho sempre visto meglio col 4-3-3, perché questo modulo esalta maggiormente i giocatori, e di questo se ne era accorto prima di tutti Maurizio Sarri”.

Possibili dimissioni di Gattuso?

“Non mi risulta nulla di tutto ciò. Potrebbe essere una soluzione per il suo problema all’occhio, ma mi dispiacerebbe. In questo momento la società e i giocatori dovrebbero restargli vicino e giocare per lui. Non bisogna mai dimenticare il buono che il mister ha fatto fino ad ora”.