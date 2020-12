Pecci (ex giocatore): “Napoli? Ci aspettavamo qualcosa di più, Milano è irraggiungibile”

L’ex calciatore Eraldo Pecci ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio CRC durante la trasmissione Il Sogno nel Cuore: “Ci aspettavamo qualcosa di più dal Napoli, ma, nonostante tutto, il risultato è stato in linea con le ultime tre partite. Milano è irraggiungibile in questo momento. Se una squadra ha bisogno costantemente dei consigli dell’allenatore non sta crescendo. Il Napoli ha raggiunto dei risultati, lo scorso anno, col 4-3-3, attendendo gli avversari e stando dietro. Quando ci sono delle partite dove, magari, devi imporre tu il gioco, è chiaro che si vada in difficoltà. Niente è perduto, giocando ogni tre giorni è normale che ci siamo problemi. Mai come quest’anno si possono perdere punti per strada. È un campionato, questo, tutto da giocare”.