Pecci (ex giocatore): “Serve il giocatore che tira giù le maniche e ti corre dietro”

L’ex calciatore Eraldo Pecci ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio CRC durante la trasmissione Il Sogno nel Cuore: “Mi son stupito dalla prestazione del Toro, perché da tempo stava giocando il peggior calcio d’Italia. È una squadra che subisce, che non sa impostare il giusto atteggiamento in campo. I problemi del Torino non sono finiti con il match di ieri sera, ma spero che sia stato un punto di inizio. Il cuore di una squadra è il centrocampo, quindi è chiaro che sia lì il problema degli azzurri. Per me, il centrocampo del Napoli è ottimo, ha tutto, sia quelli che equilibrano, sia chi va in profondità. Chiaramente vorremmo vedere sempre la squadra del cuore con i giocatori al top, ma non può essere sempre così. Serve il giocatore che tira giù le maniche e ti corre dietro e serve il giocatore che ti faccia la giocata decisiva; io sono dalla parte dei secondi”.