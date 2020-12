Pagelle CdS – Meret decisivo su Belotti, male Hysaj

Il Napoli pareggia in extremis in casa contro il Torino, grazie alla magia di Lorenzo Insigne che al volo e a giro supera Sirigu. Prestazione degli azzurri deludente sul piano del gioco, la manovra non è fluida come nelle precedenti settimane e gli ospiti hanno vita facile. Meret neutralizza il tiro di Verdi e Belotti sfiora il gol, palla fuori di poco. Dei partenopei solo Zielinski è il più incisivo. Nel second tempo granata in gol, Izzo su azione da calcio d’angolo, calcia al volo, traiettoria sporca, nulla da fare per Meret. La reazione del Napoli tarda ad arrivare, anzi rischia lo 0-2, il portiere salva su Belotti. Nel recupero arriva la prodezza del capitano degli azzurri ed è pareggio. Secondo il CdS male il centrocampo dove il peggiore è Bakayoko assieme ad Elmas e Fabian Ruiz.

Meret 6,5 – Il primo squillo è suo: in tuffo su Verdi. Nulla può sul gol, ma nel finale è decisivo su Belotti.



Di Lorenzo 5 – L’inizio sembra incoraggiante, ma è ancora lontanissimo dai livelli abituali.



Manolas 5,5 Alterna buone chiusure a qualche strana amnesia.



Maksimovic 6 – Gli scappa Verdi in avvio e poi non sbaglia più. Il migliore della linea.

Hysaj 5

Soffre la velocità e la superiorità fisica di Singo. Attenuante: non giocava dall’8 novembre (causa Covid).



Mario Rui (27’ st) 6 – E’ più fresco ed entra nel vivo dell’assalto finale.



Demme 6 – Mezzoretta di gestione prima di arrendersi al dolore di una forte contusione lombare.



Elmas (29’ pt) 5 – Il suo ruolo non è il mediano. E così non lascia tracce.



Bakayoko 4,5 – Quanta fatica. In mezzo sembra la notte di Pamplona: arrivano tori da tutte le parti e lui è spaesato.



Fabian Ruiz (27’ st) 5 – Rino gli chiede qualche intuizione offensiva ma non è questa la notte delle illuminazioni. Approccio ancora morbido.



Politano 4,5 – Punta ma non salta, ci prova ma non colpisce. Un’altra brutta serata: dopo un avvio di stagione sfolgorante s’è spenta la luce.



Lozano (18’ st) 6 – Recuperato a tempo di record, entra e affonda. E crossa: vivace anche se non è al meglio.



Zielinski 6,5 – Ci prova di continuo con qualche strappo e qualche conclusione: unico pericolo per troppi minuti e rifinitore splendido di Lorenzo-gol.



Insigne 7 – Salva il Napoli con un capolavoro da campione: sarebbe l’unica cosa di una partita buia, ma vale tutto. Aggancia Careca a 95 gol azzurri assoluti e poi Higuain e Altafini in campionato (71 reti).



Petagna 4,5 – Stretto nella morsa dei centrali non gliene riesce una. Punto.



Llorente (27’ st) 5 – La mossa della disperazione vera: non giocava dal 26 gennaio, un minuto con la Juve quasi un anno fa. Non gli si può mica chiedere la luna.



Gattuso (all.) 5 – Grazie capitano. Sì: la squadra è confusa, soprattutto a centrocampo, e a evitare la terza sconfitta è appena una giocata super di Insigne. Ripropone il 4-2-3-1, ma senza Osimhen e Mertens non ce n’è.

F. Mandarini (CdS)