Napoli/Torino, amici contro: Insigne/Izzo, amici goleador

Amici contro, amici goleador. Questo è accaduto ieri sera in Napoli/Torino. L’attaccante di Frattamaggiore ha risposto alla rete di Izzo, difensore di Scampia. I due sono grandi amici e si conoscono dai tempi del settore giovanile del Napoli, hanno un anno di differenza: Lorenzo è del 1991, Armando del 1992. Due reti importanti per il Torino e per il Napoli: quella di Izzo è stata importante per la panchina di Giampaolo (il difensore è corso ad abbracciarlo subito dopo il gol), quello di Lorenzo ha evitato agli azzurri la terza sconfitta consecutiva e un altro ko che sarebbe stato amarissimo da digerire dopo quello immeritato contro l’Inter al Meazza e quella arrivato al termine di una bruttissima prestazione contro la Lazio. Izzo, come detto, con la sua rete, può aver salvato il destino del suo tecnico, Insigne, ormai leader del suo Napoli, ha evitato con una perla del suo repertorio, di acuire le difficoltà evidentissime della sua squadra.

Il Mattino