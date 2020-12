Napoli Charity: Si è conclusa l’asta per la maglia di Bakayoko

La SSC Napoli è lieta di annunciare che si è conclusa con successo la sesta asta stagionale che ha assegnato la SSC Napoli Maglia Gara 2020/2021 indossata da Tiemoue Bakayoko durante la gara Napoli-Milan. Insieme all’oggetto è stato consegnato un certificato che ne attesta l’autenticità

Il ricavato dell’asta è andato a [email protected] ONLUS, una cooperativa sociale costituita il 15 Settembre del 2017. Nata dalla passione condivisa di un gruppo di professionisti del no profit che collaborano insieme nel settore dell’organizzazione eventi, pubblici o privati. Esperti in educazione, animazione, progettazione sociale, comunicazione e gestione volontari.

Nasce come idea progettuale al fine di fornire supporto e servizi alle famiglie di persone svantaggiate e con parziale inabilità mediante un servizio qualificato nella formazione dell’autonomia personale, educativa e lavorativa. Tutta l’attività è finalizzata principalmente alla promozione umana ed integrazione sociale di individui, in particolare di soggetti deboli o svantaggiati. Ispirandosi ai principi di mutualità, di solidarietà, di democraticità e di valorizzazione delle risorse umane.

La Cooperativa opera in collaborazione con gli Enti Pubblici e Privati del territorio e partecipare alla gestione della rete territoriale dei servizi. Favorendo il coinvolgimento di Volontari, Operatori, Utenti e Famiglie al fine di sviluppare territori socialmente attivi e responsabili.

Il progetto “SSC Napoli Charity” continua anche in questa stagione a promuovere aste online che avranno come beneficiari le onlus che operano in maniera efficace sul territorio. Con un impatto positivo sulla comunità, mettendo così a disposizione dell’organizzazione ulteriori risorse da utilizzare per le proprie attività.

La SSC Napoli ha scelto di collaborare con la più grande piattaforma mondiale di aste, eBay. Perché entrambi condividono il concetto che tali attività debbano riconoscere ai beneficiari il massimo del profitto possibile.

Il programma eBay Charity fornisce, quindi, la possibilità alle imprese, come la SSC Napoli, di devolvere in donazione liberale il 100% del ricavato delle vendite direttamente all’organizzazione no profit, con “0” costi amministrativi.

Tutti insieme per far battere un grande cuore azzurro al fianco di chi ha più bisogno.