Il Napoli sa che ha bisogno di forze fresche per reggere su più fronti in Italia e in Europa. Prima dovrà vendere e poi acquistare, su tutti in attacco. Llorente sembra destinato a lasciare la maglia azzurra, così come Milik. Da Firenze potrebbe arrivare, anzi al 90% sembra fatta un pupillo di Gattuso, ovvero Patrik Cutrone che lo ha avuto ai tempi del Milan ed avrebbe quel “veleno” per fare la differenza nei momenti difficili.

Fonte: La Nazione