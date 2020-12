Lorenzo Insigne: “Il gol? Sto male per i due punti persi. Adesso pensiamo al Cagliari”

Il Napoli se non perde contro il Torino lo deve al suo capitano Lorenzo Insigne che realizza un gol da antologia, tiro a giro imparabile per Sirigu. A fine gara le parole del ragazzo di Frattamaggiore. “Il gol? E’ stato molto bello, ma sto male per i due punti persi. Potevamo fare di più, me compreso per ottenere il massimo contro il Torino. Adesso questa sosta arriva al momento giusto per ricaricare le batterie. Volevamo vincere per chiudere al meglio questo periodo, ma non siamo stati brillanti e abbiamo pagato dal punto di vista fisico. Il ritiro? Come ho detto nei giorni scorsi non era punitivo, ma un modo per stare insieme come gruppo. Ora pensiamo alle vacanze di Natale per poi riprendere. Sulla sfida con la Juventus sapevamo di avere ragione da vendere, però c’è tempo, perchè dovremo pensare al Cagliari”.

Fonte: Corriere dello Sport